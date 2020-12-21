İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "silahlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir Filistinliyi vurdu. İsrail polisi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerine ateş açtığını kaydedildi.

Söz konusu Filistinlinin, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı açıklanırken, şehit edilen Filistinlinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail güçleri, olayın ardından Eski Şehir'in kapılarını kısa süreliğine kapattı.