BB. Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı!İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit ettiGülben Ergen koronavirüse yakalandı!Gülben Ergen koronavirüse mi yakalandı? | Gülben Ergen kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi!Bill Gates açıkladı: 2021'in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs aşısının hazır olabilirSüper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...Leyla Aydemir katili kim? | Leyla Aydemir nasıl öldü?Müebbet hapis cezası almıştı! Leyla Aydemir cinayetinde tahliyeLeyla Aydemir nasıl öldü? | Leyla Aydemir Davası karar neden bozuldu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "silahlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir Filistinliyi vurdu. Yapılan açıklamada Filistinli gencin öldüğü belirtildi.

İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "silahlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir Filistinliyi vurdu.  İsrail polisi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerine ateş açtığını kaydedildi. 

Söz konusu Filistinlinin, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı açıklanırken, şehit edilen Filistinlinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail güçleri, olayın ardından Eski Şehir'in kapılarını kısa süreliğine kapattı.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT