İshmael Nketiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshmael Nketiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshmael Nketiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshmael Nketiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshmael Nketiah 7 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshmael Nketiah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İshmael Nketiah'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İshmael Nketiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshmael Nketiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İshmael Nketiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshmael Nketiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2021 yılında Real Tamale

15 Ağustos 2022 yılında Karela United

İshmael Nketiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshmael Nketiah şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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