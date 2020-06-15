Işıl Alben kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Birçok kişi Işıl Alben'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası Işıl Alben hakkında arama yapıyor. Başarılı isim Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki Işıl Alben kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

IŞIL ALBEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Işıl Alben 22 Şubat 1986'da İstanbul’da dünyaya geldi.

Işıl Alben, 1,72 boyundadır. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan başarılı isim, Galatasaray'da forma giymektedir.

Işıl Alben, 1998'de İstanbul Üniversitesi altyapısında basketbola başlamıştır. Alben, İstanbul Üniversitesi altyapısında iki yılı A takımda olmak üzere aralıksız 8 sene forma giymiştir.Işıl Alben, İstanbul Üniversitesi takımında küçüklerde bir, yıldızlarda üç, gençlerde ise beş Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Işıl Alben, ayrıca altyapıda oynadığı senelerde birçok kez asist kraliçesi, en değerli oyuncu ve en iyi oyun kurucu ödüllerini aldı.

Alben, 16 yaşındayken A takıma yükseldiği İstanbul Üniversitesi'nde birinci oyun kurucu görevini üstlendi.

Işıl Alben sonrasında da BOTAŞ'ta forma giydi. BOTAŞ'ın ardından da Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'a 2014'te ayrıldı. Alben, Dinamo Kursk'ta formaya giymeye başladı. 2014-2015 sezonunun sonunda yeniden Galatasaray'a dönmüştür.

Işıl ALben, 116 kez A Millî Takım formasını giymiştir.

Alben Türkiye kadın millî basketbol takımı ile Polonya'da düzenlenen EuroBasket Kadınlar 2011 şampiyonasında 2. olarak gümüş madalya aldı.

Fransa'daki EuroBasket Kadınlar 2013 şampiyonasında ise 3. olarak bronz madalya kazandı.

2014'te de Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonasına ilk kez katılan A Millî Takım'ın formasını giymiş ve Türkiye'de düzenlenen organizasyonda 4.lük yaşadı.

IŞIL ALBEN, GALATASARAY'DAN AYRILDI

Işıl Alben, 15 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.

Işıl Alben yaptığı açıklamada, "Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı feshetti" ifadesini kullandı. Alben, ayrıca BOTAŞ ile de anlaştığını duyurdu.

Işıl Alben'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çok Değerli GALATASARAY Ailem;

Bilmenizi isterim ki bu satırları böyle bir günde yazmak benim için çok zor. Ancak çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor.

Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubat’ın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık %40’ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan ‘şimdilik’ ayrılıyorum. Galatasaray’a ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek. Desteğini ve elini her zaman sırtımda hissettiğim Fatih Terim Hocama, Sayın Başkanım Mustafa Cengiz’e, tüm Galatasaray Camiasına ve siz Büyük Galatasaray Taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi profesyonel sporculuk kariyerime başladığım ve Galatasaray’a transferimde en büyük pay sahibi olan eski takımım BOTAŞ Spor’a geri dönüyorum. Neredeyse 48 saat içinde bu transfere karar verip gerçekleştiren BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Sayın Kerim Taşkıran’a ve yönetimine teşekkür ediyorum."

Işıl Alben'in aldığı bazı ödüller şu şekilde;

2004 Gençler Avrupa Şampiyonası Asist Kraliçesi

2004 Gençler Avrupa Şampiyonası Turnuvanın En İyi Beş'ine seçilir

2005 Ümitler Avrupa Şampiyonası Asist Kraliçesi

2005 Ümitler Avrupa Şampiyonası Top Çalma Liderliği

2006 Ümitler Avrupa Şampiyonası Top Çalma Liderliği

2006-2007 Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi En Değerli Oyuncusu

2007-2008 FIBA Eurocup 3.lüğü

2007-2008 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu

2008-2009 FIBA Eurocup Şampiyonluğu

2011 FIBA Avrupa Bayanlar Şampiyonası 2.liği

2013 FIBA Avrupa Bayanlar Şampiyonası 3.lüğü

2013-2014 Euroleague Şampiyonluğu

2013-2014 Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu

2013-2014 Türkiye Kupası Şampiyonluğu