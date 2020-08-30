Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Işıl Özgentürk Batman'da tecavüz iddiası ile tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Musa Orhan’ın arkadaşlarıyla yaptığı mesajlaşmaları köşe yazısında yayınladı. Özgentürk'in köşe yazısında Batman ile ilgili söylemleri ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Peki Işıl Özgentürk kimdir? Kaç yaşında? Işıl Özgentürk yazısı

IŞIL ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Yazar, öykücü, senarist. 19 Eylül 1948, Gaziantep doğumlu. Asıl adı Zeynep Işıl Türkben. Sinema yönetmeni Ali Özgentürk’ün eşidir. Doğduğu şehirde başladığı ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Çamlıca Kız Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Senaryo çalışmalarına öğrencilik yıllarında başladı. 1968-71 yıllarında Ali Özgentürk ve Mehmet Ulusoy'la birlikte kurdukları Devrim İçin Hareket Tiyatrosu'nda yazar ve oyuncu olarak çalıştı. İlerleyen yıllarda yazdığı senaryolarla ödüller kazandı. 12 Mart (1971) döneminde Kültür Sarayının yakılması olayında rolü olduğu iddiasıyla yargılandı, aklandı. Cumhuriyet gazetesinde röportajları ile köşe yazıları yayımlandı (1977-80).

İlk çocuk hikâyesi ve bir çocuk şiiri Arkın Yayınevinin düzenlediği yarışmada dereceler almıştı (1974-75). Hayat Okulu adlı hikâye kitabıyla 1979 Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülünü aldı. Eşi Ali Özgentürk’le birlikte senaryolarını yazdığı At, Bekçi (Orhan Kemal’in Murtaza adlı romanından) adlı filmler çeşitli ülkelerin film şenliklerinde ödüller kazandı. Ayrıca, yine Ali Özgentürk’ün yönettiği Su da Yanar filminin senaryosunu yazdı.

ESERLERİ:

ÖYKÜ: Yokuşu Tırmanır Hayat (1980), Hançer (1982), Derdim Yeter Sakin Ol (öykü-deneme, 1987), Alevin ve Acının İçinden (öykü-röportaj, 1998), Hiçbirimiz Masum Değiliz (öykü-deneme, 2003), Sessizlik ve Sırdır Ötesi (2004).

GEZİ: Büyülü Bir Yolda (1997), Gezi Fısıltıları (2009)

ÇOCUK OYUNU: Keloğlan’ın Tembelliği (1975), Dünyayı Tanıyorum (1977, her iki oyunu da İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelendi), Küçük Sevinçler Bulmalıyım (manzum, 1983).

ÇOCUK KİTABI: Kuş Ne Yana Öter (roman, 1976), Hayat Okulu (hikâyeler, 1978), Dünyaya Masallar (1979), Yuvadan Bir Kuş Uçtu (1992), Geniş Mavi Bir Gök (1996), Al Gözüm Seyreyle (1999), Çocukluk Şarkıları (2000).

OYUN: Toplu Oyunlar-1 (1998).

IŞIL ÖZGENTÜRK'ÜN KÖŞE YAZISI

Porno çukurunda debeleniyoruz

Siirt’te görev yapan bir Uzman Çavuş Musa Orhan, Batmanlı İpek Er’i on beş gün bir evde tutup sürekli tecavüz etti. Bu arada arkadaşlarıyla yazıştı, yazışmalar şöyle, hiç değiştirmeden aldım: “Nebtın gardaş kıza”, “15 gündür a…koydum gardaş usandım vallaha”, “Yuh gardaşım sakın başını yakma”, “Sıkıntı yok almazlar daha önce de deneyimim var gardaşım”, “Bir ara bana da getir”, “Bakarız”, “Hadi lan naz yapma”.