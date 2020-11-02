Işın Karaca İzmir depremi anında yaşadığı anları canlı yayında anlattı!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6.6 şiddetindeki İzmir depreminde ünlü sanatçı Işın Karaca yaşadığı korku dolu anları Star TV ekranlarında anlattı.

Kızı Miya ile İzmir'de yaşamaya başlayan Işın Karaca deprem anında yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Karaca korkudan gece boyu uyumadığını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca canlı yayına bağlanmadan önce de sallandıklarını dile getirdi.

Karaca yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Biz çok şanslı olanlardanız. Deprem saatinde Miya gripti ve her zaman odasında yatan çocuk salonda yatmak için diretti orada yattı. Bir anda sarsıntı başlayınca panikle Miya'yı kucağıma alır almaz dışarı çıktık.

Belki yanlış yaptık ama o an onu düşünemedik. 1999 depremini ben İstanbul'da yaşadım ama bu çok başkaydı. Bitmek bilmedi, sarsıntı."

Karaca açıklamasının sonunda enkazda saatlerce çalışan ekiplere de teşekkürlerini iletirken, enkazlara hırsızların dadandığını dile getirdi.