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Işıtan Gün kimdir, nereli, kaç yaşında? Işıtan gün ne iş yapıyor?

Galatasaray Spor Kulübü tarafından Işıtan Gün hakkında açıklama yapılmasının ardından taraftarlar Işıtan Gün kimdir, nereli, kaç yaşında? Işıtan gün ne iş yapıyor? Sorularını araştırmaya başladı. Soruları haberimizde cevaplandırdık...

Işıtan Gün kimdir, nereli, kaç yaşında? Işıtan gün ne iş yapıyor?

Galatasaray, resmi internet adresi üzerinden Işıtan Gün hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin futbol paydaşları ile yürüttüğü görüşmeleri yönetim kurulunun bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise Işıtan Gün'ün biyografisi merak konusu haline geldi. Peki Işıtan Gün kimdir, nereli, kaç yaşında? Işıtan gün ne iş yapıyor? İşte cevaplar...

Işıtan Gün kimdir, nereli, kaç yaşında? Işıtan gün ne iş yapıyor?

IŞITAN GÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

7 Aralık 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra New York Şehir Üniversitesi Uluslarası Finans Bölümünde masterını tamamladı. ABD'de yürüttüğü çeşitli görevlerin ardından Türkiye'ye dönerek bir şirkette yöneticilik yapmaya başladı.

Futbol adına da çalışmalar yapan Işıtan Gün, Galatasaray Spor Kulübü'nün 16525 sicil numaralı üyesidir. Gün, Ünal Aysal döneminde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulunda da görev aldı.

Işıtan Gün kimdir, nereli, kaç yaşında? Işıtan gün ne iş yapıyor?

IŞITAN GÜN NE İŞ YAPIYOR?

2016 yılında Hollanda kulüplerinden Fortuna Sittard'ın çoğunluk hissesini satın alan ve başkanı olan Gün, takımını Eredevise'ye yükseltti.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer alan Işıtan Gün, Burak Elmas'ın seçimi kazanmasının ardından Galatasaray SK Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Işıtan Gün kimdir, nereli, kaç yaşında? Işıtan gün ne iş yapıyor?

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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