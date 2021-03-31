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  3. İşkenceci eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

İşkenceci eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i tüfekle vurarak öldüren Melek İpek'in cinayeti işledikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği ortaya çıktı. İpek'in çağrı merkezi görevlisine "Kocamı vurdum, çabuk yetişin" dediği öğrenildi.

İşkenceci eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

Antalya'da 7 Ocak günü çıplak halde kendisine işkence yapan 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Melek İpek'in (31),112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşme ortaya çıktı. 

Cuma günü saat 15.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan 2 çocuk annesi kadının 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmenin detayları da dava dosyasına eklendi.

Melek İpek'in eşini vurduktan sonra 112 görevlisi ile yaptığı telefon konuşması şöyle.;

*Melek İpek: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

*112 Görevlisi: Nasıl vurdunuz, neyle?

*Melek İpek: Tartışıyorduk, tüfekle vurdum

*112 Görevlisi: Nereden arıyorsunuz?

*Melek İpek: Döşemealtı, Antalya Döşemealtı112 Görevlisi: Yağca Mahallesi mi?

*Melek İpek: Hayır, Ilıca Mahallesi112 Görevlisi: Ilıca Mahallesi, Ilıca Köyü diye mi geçiyor?

*Melek İpek: Evet112 Görevlisi: Tamam ambulans gönderiyoruz.

Cezaevindeki Melek İpek: Cezaevindeki Melek İpek: "Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat "

İşkenceci eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

NE OLMUŞTU?

Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile Melek İpek arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdükten sonra evden ayrıldı. 

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, Melek İpek tarafından tüfekle vuruldu. Gen kadın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli halde buldu.

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İşkenceci eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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