İskenderun Limanına yanaştı! Kruvaziyer gemisi depremzedeleri ağırlamaya başladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem sonrası Hatay'ı vuran felaket sonrası İskenderun limanına yanaşan "Gemini" isimli Miray Cruises gemisi, depremzedeleri ağırladı. Vatandaşların her ihtiyacını karşılayan geminin içinde yok yok.

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İskenderun Limanına yanaştı! Kruvaziyer gemisi depremzedeleri ağırlamaya başladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası en çok etkilenen şehirlerden birisi de Hatay oldu. İskenderun'un birçok sokağında yerle bir olan evler sonrası vatandaşlar çadır kentlerde konaklamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin konaklama ihtiyacının karşılanması için getirilen kruvaziyer gemisi, afetzedeleri ağırlamaya başladı.

İskenderun Limanına yanaştı! Kruvaziyer gemisi depremzedeleri ağırlamaya başladı!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI KRUVAZOR GEMİSİNDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonuyla, Zonguldak Filyos Limanı'ndan 4 günlük yolculuğun ardından Tosyalı İskenderun Limanı'na ulaşan gemide 400 kabin ve 1056 yatak kapasitesi bulunuyor. 64 metre uzunluk ve 23 metre genişliğindeki "Gemini" isimli Miray Cruises gemisi, taşıdığı insani yardım malzemelerinin indirilmesinin ardından depremzedelerin konaklaması için hazırlandı. Kaldıkları yerlerden gemiye getirilen depremzedeler kayıtları yapılarak "yüzen oteldeki odalarına taşındı.

İskenderun Limanına yanaştı! Kruvaziyer gemisi depremzedeleri ağırlamaya başladı!

DEPREMZEDELERİN BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANABİLECEK

Gemiye taşınacak olan ilk misafirleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşıladı. Gemide ise çocuk oyun salonları, doktor, restoran, kütüphane gibi pek çok imkanla afetzedeleri ağırlıyor. Sağlık personeli bulunduğunu, depremzedelere 3 öğün yemek, sıcak su ve banyo imkanının sağlandığını belirten Bayram, "5 yıldızlı otel düzeyinde odalarımız. Her türlü şartlarını kendine sunup bir nevi evlerinde yaşıyorlarmış hissini uyandırmaya çalışacağız. Gemimizde yaklaşık 200 personelle hizmet vereceğiz." dedi.

İskenderun Limanına yanaştı! Kruvaziyer gemisi depremzedeleri ağırlamaya başladı!

DEPREMZEDELERİN RAHATI İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Kötü günler yaşayan insanların yaralarını sarmak için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan gemi organizasyon işlerinin sorumlusu Vahit Şimşek, "Yuvalarını, evlatlarını, analarını, babalarını kaybetmiş bu insanların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olabilmek için varız. Yemek hizmetimiz olacak ama aralarda ihtiyaçlarına göre sıcak ve soğuk içecekler kendilerine ikram edilecek." diye konuştu.

Günlerdir büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan ve gemide afetzedelerden olan Dürdane Yıldız, sıcak bir ortama kavuştuğunu belirterek mutluluğunu dile getirdi. Depremzede Dürdane Yıldız; "Allah devletimize milletimize zeval vermesin, böyle büyük acılar göstermesin inşallah. Bu süreçte oğlumu, kızımı ve gelinimi Antalya'ya gönderdik. Biz de toprak bir eve sığınmıştık, 2 haftadır oradaydık. 2 gün dışarıda kaldık, yağmur altındaydık. Gemiyi duyduk akşam üzeri toparlandık buraya geldik. Ortam çok iyi, sıcak, ilgi çok güzel. İlk içeri girerken hissettik. Sağ olsunlar eşyalarımızı bile taşıtmadılar. 2 saattir buradayız, her şey çok güzel."

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