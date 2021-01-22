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  3. İskenderun’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 10 gözaltı

İskenderun’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 10 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.

İskenderun’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen "torbacı" operasyonunda aranan 3 şahıs ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde yapılan üst aramasında 413 gram sentetik kannabinoid, 2,50 gram eroin,1 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 6.50 gram esrar, 7 adet captagon hap, 1 adet tabanca ve sekiz adet mermi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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