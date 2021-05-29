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  3. İSKİ açıkladı: İstanbul'da 1 Haziran günü o ilçelerde 13 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ açıkladı: İstanbul'da 1 Haziran günü o ilçelerde 13 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla 1 Hazinra Salı günü birçok ilçeye 13 saat boyunca su verilemeyeceğini açıkladı.

İSKİ açıkladı: İstanbul'da 1 Haziran günü o ilçelerde 13 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede," Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla;  1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi. 

Buna göre İstanbul'da Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerindeki tüm mahalellere su verilemeyecek.

İSKİ açıkladı: İstanbul'da 1 Haziran günü o ilçelerde 13 saat su kesintisi yaşanacak

Öte yandan Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde  ise Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri'ne su verilemeyecek.

Öte yandan vatandaşlara sabır ve anlayışları için teşekkür edildi. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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