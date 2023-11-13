İSKİ barajlardaki son durumu açıklandı! İşte İstanbul'da etkili olan yağışların barajlara etkisi

Bu sene yağışların yeterli olmaması ve kurak geçmesiyle birlikte İstanbul genelinde bir çok barajda kritik su seviyelerine ulaşmıştı. İstanbul'da 2 gündür etkisi altına alan yağışlar barajlara etkisi merak ediliyordu. İSKİ yağışların İstanbul barajlarına etkisini açıkladı.

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İSKİ barajlardaki son durumu açıklandı! İşte İstanbul'da etkili olan yağışların barajlara etkisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını güncelledi.

Cumartesi ve günü öğleden sonra etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından, İstanbul bu sabaha karşı da bir miktar yağış aldı.

İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına dair son verilere göre, şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü barajların doluluk oranı yüzde 16.18 iken yağışların etkisiyle dün yüzde 16.43'e yükseldi. Bu sabah yapılan ölçümlerle beraber, 13 Kasım itibariyle barajların doluluk ortalaması yüzde 16.47 olarak kaydedildi.

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Son iki günde yaklaşık binde 3 artış gösteren baraj doluluk oranlarıyla ilgili yetkililer, İstanbulluları su tüketiminde duyarlı olmaya çağırdı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da bu hafta içerisinde aralıklı yağışlar devam edecek.

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