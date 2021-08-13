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İSKİ İstanbul, İZSU İzmir, ASKİ Ankara su kesintisi 13 Ağustos 2021 Cuma

İSKİ, ASKİ ve İZSU 13 Ağustos'ta yaşanacak su kesintilerinin listesini yayımladı. Vatandaşların bu kesintilere karşı mağduriyet yaşamamaları için açıklana bu listeyi biz de haberimizde su kesintileri 13 Ağustos 2021 başlığı altında haberimizde derledik.

İSKİ İstanbul, İZSU İzmir, ASKİ Ankara su kesintisi 13 Ağustos 2021 Cuma

İSKİ İstanbul, İZSU İzmir, ASKİ Ankara su kesintisi 13 Ağustos 2021 Cuma başlığıu internette en çok aratılan konuşar arasında yerini aldı. İşte gerçekleşmesi beklenen su kesintileriyle ilgili detaylar...

SU KESİNTİLERİ 13 AĞUSTOS 2021

13 AĞUSTOS CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Piri Reis Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.08.2021 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Balat Mah,Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.08.2021 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.08.2021 01:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Ömerli Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.08.2021 21:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kısıklı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.08.2021 09:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

2 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

13 AĞUSTOS CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 13.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 14:00:00
Detay: GAZİ MAHALLESİ ANITTEPECADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR (VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ).
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ, GAZİ MAHALLESİ VE ŞEHİTLİK MAHALLESİNİN BİR KISMI


ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 13.08.2021 09:55:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 15:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ KURTULUŞ.MH.BARIŞ.CADDESİNDEKİ 110 LUK ASBEST BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ.MH


KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 13.08.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 14:00:00
Detay: KARŞIYAKA MH AYYILDIZ CD İLE AYAN SOK KESİŞİMİNDE OLUŞAN ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA-HİSAR MAHALLESİ


KALECİK

Arıza Tarihi: 13.08.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 12:00:00
Detay: Kalecik Yenidoğan Yeşilyurt mahallesi üzerinde bulunan Q 75 PVC iletim hattında firma tarafından yapılan kanal çalışması sonucu oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yenidoğan yeşilyurt mahallesi Cuma saray mahallesi Ahikemal şenyurt mahallesi Halilağa tabakhane mahallesi


ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 13.08.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2021 13:00:00
Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANSIZ SU KESİNTİSİ Baraj mahallesi Osmanlı caddesi içindeki yeni su deposuna içme suyu şebeke boru bağlantısı yapılmasından dolayı Saat:08:30 ile 13:00 Arası su kesintisi uygulanacaktır
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi ( Toki Blokları )

13 AĞUSTOS CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

ALİAĞA- SAMURLU    

13.08.2021 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.    Ana Boru Arızası    

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SAMURLUYA SU VERİLEMİYOR

BAYINDIR - PINARLI    

11.08.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

PINARLI ÇAYIR MEVKİ GENELİ TERFİ HATTINDAKİ PATLAKTAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.

BORNOVA - ERGENE    

13.08.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Branşman Arızası    

YZB. İBRAHİM HAKKI CADDESİ İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ERGENE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.

ÇEŞME - DALYAN    

13.08.2021 saat 07:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

4000 sokak ve civarında ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

FOÇA - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK    

13.08.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

MERKEZ ETKİLENİR.

GAZİEMİR - AKTEPE, ATIFBEY, BİNBAŞI REŞATBEY, DOKUZ EYLÜL, EMREZ, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, HÜRRİYET, ATATÜRK, IRMAK, BEYAZEVLER    

13.08.2021 saat 10:30 ile 23:55 arasında yaklaşık 13 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.    

İsale Hattı Arızası    

Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200mm çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir ilçesine gün içinde dönüşümlü olarak su verilecektir.

GAZİEMİR - MENDERES, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER    

13.08.2021 saat 10:30 ile 23:55 arasında yaklaşık 13 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.    

İsale Hattı Arızası    

Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200mm çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir ilçesine gün içinde dönüşümlü olarak su verilecektir.

KARABAĞLAR - ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA    

13.08.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Branşman Arızası    

3062 SOKAK NO 5 ÖNÜ ARIZA İÇİN

KARABURUN - MERKEZ    

13.08.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.  

Ana Boru Arızası    

MERKEZ MAHALLESİ YASEMİN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN MERKEZ MAHALLESİ EFES SİTESİ VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR.

KEMALPAŞA - HÜRRİYET    

13.08.2021 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Müteahhit Çalışması    

ARMUTLU HÜRRİYET MAHALLESİNDE KANAL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.

KONAK - AKARCALI, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN, YENİŞEHİR, KÜÇÜKADA, LALE, 19 MAYIS, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI    

13.08.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Branşman Arızası    

1139 SOKAK NO 91 ÖNÜ ARIZA İÇİN

MENDERES - BELİRSİZ(MENDERES    

13.08.2021 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.    

İsale Hattı Arızası    TAHTALI BARAJI İZMİRE GİDEN İSHALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. MENDERES, DEREKÖY, GÖRECE, YENİKÖY, KUYUCAK, AKÇAKÖY, BAHÇECİK. KASIMPAŞA MAHALESİ CUNEYİTBEY MAHALESİ KEMALPAŞA MAHALESİ BARBAROS MAHALESİ ĞAZİPAŞA MAHALESİ ALTINTEPE MAHALESİ

NARLIDERE - 2. İNÖNÜ, HUZUR, ÇAMTEPE, NARLI, ÇATALKAYA    

13.08.2021 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.    

Pompa Arızası    

Pompa arızası sebebiyle bölgeye su verilemiyor.

ÖDEMİŞ - GERELİ    

31.07.2021 saat 12:00 ile 13.08.2021 saat 23:00 arasında yaklaşık 13 gün 11 saat su kesintisi olacaktır.    

Pompa Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ GERELİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

ÖDEMİŞ - KARADOĞAN    

13.08.2021 saat 08:25 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ KARADOĞAN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ - BOZCAYAKA    

13.08.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.    

Elektrik Arızası    

GEDİZ EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI BOZCAYAKA MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ - OCAKLI    

13.08.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİ TÜRBE MEVKİİNDE MÜTEAHHİT KANAL ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ - KURUCUOVA    

13.08.2021 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ KURUCUOVA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ - OVACIK    

13.08.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ OVACIK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

SEFERİHİSAR - ORHANLI    

13.08.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

orta mh

SELÇUK - BELEVI KÖYÜ    

13.08.2021 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

belevi mah12024 sokakta 2 saat su kesintisi

TİRE - FATİH    

13.08.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

URLA - TORASAN    

13.08.2021 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

URLA - KALABAK    

13.08.2021 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

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