İSKİ İstanbul, İZSU İzmir, ASKİ Ankara su kesintisi 13 Ağustos 2021 Cuma İSKİ, ASKİ ve İZSU 13 Ağustos'ta yaşanacak su kesintilerinin listesini yayımladı. Vatandaşların bu kesintilere karşı mağduriyet yaşamamaları için açıklana bu listeyi biz de haberimizde su kesintileri 13 Ağustos 2021 başlığı altında haberimizde derledik.

A+ A-

İSKİ İstanbul, İZSU İzmir, ASKİ Ankara su kesintisi 13 Ağustos 2021 Cuma başlığıu internette en çok aratılan konuşar arasında yerini aldı. İşte gerçekleşmesi beklenen su kesintileriyle ilgili detaylar... SU KESİNTİLERİ 13 AĞUSTOS 2021 13 AĞUSTOS CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.08.2021 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Balat Mah,Ayvansaray Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.08.2021 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.08.2021 01:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 21:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.08.2021 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] 13 AĞUSTOS CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ POLATLI Arıza Tarihi: 13.08.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 13.08.2021 14:00:00

Detay: GAZİ MAHALLESİ ANITTEPECADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR (VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ).

Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ, GAZİ MAHALLESİ VE ŞEHİTLİK MAHALLESİNİN BİR KISMI

ELMADAĞ Arıza Tarihi: 13.08.2021 09:55:00

Tamir Tarihi: 13.08.2021 15:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ KURTULUŞ.MH.BARIŞ.CADDESİNDEKİ 110 LUK ASBEST BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ.MH

KEÇİÖREN Arıza Tarihi: 13.08.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.08.2021 14:00:00

Detay: KARŞIYAKA MH AYYILDIZ CD İLE AYAN SOK KESİŞİMİNDE OLUŞAN ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA-HİSAR MAHALLESİ

KALECİK Arıza Tarihi: 13.08.2021 09:40:00

Tamir Tarihi: 13.08.2021 12:00:00

Detay: Kalecik Yenidoğan Yeşilyurt mahallesi üzerinde bulunan Q 75 PVC iletim hattında firma tarafından yapılan kanal çalışması sonucu oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yenidoğan yeşilyurt mahallesi Cuma saray mahallesi Ahikemal şenyurt mahallesi Halilağa tabakhane mahallesi

ALTINDAĞ Arıza Tarihi: 13.08.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 13.08.2021 13:00:00

Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANSIZ SU KESİNTİSİ Baraj mahallesi Osmanlı caddesi içindeki yeni su deposuna içme suyu şebeke boru bağlantısı yapılmasından dolayı Saat:08:30 ile 13:00 Arası su kesintisi uygulanacaktır

Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi ( Toki Blokları ) 13 AĞUSTOS CUMA İZSU SU KESİNTİSİ ALİAĞA- SAMURLU 13.08.2021 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SAMURLUYA SU VERİLEMİYOR BAYINDIR - PINARLI 11.08.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası PINARLI ÇAYIR MEVKİ GENELİ TERFİ HATTINDAKİ PATLAKTAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR. BORNOVA - ERGENE 13.08.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası YZB. İBRAHİM HAKKI CADDESİ İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ERGENE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. ÇEŞME - DALYAN 13.08.2021 saat 07:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4000 sokak ve civarında ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır. FOÇA - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK 13.08.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MERKEZ ETKİLENİR. GAZİEMİR - AKTEPE, ATIFBEY, BİNBAŞI REŞATBEY, DOKUZ EYLÜL, EMREZ, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, HÜRRİYET, ATATÜRK, IRMAK, BEYAZEVLER 13.08.2021 saat 10:30 ile 23:55 arasında yaklaşık 13 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200mm çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir ilçesine gün içinde dönüşümlü olarak su verilecektir. GAZİEMİR - MENDERES, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER 13.08.2021 saat 10:30 ile 23:55 arasında yaklaşık 13 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200mm çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir ilçesine gün içinde dönüşümlü olarak su verilecektir. KARABAĞLAR - ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA 13.08.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 3062 SOKAK NO 5 ÖNÜ ARIZA İÇİN KARABURUN - MERKEZ 13.08.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MERKEZ MAHALLESİ YASEMİN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN MERKEZ MAHALLESİ EFES SİTESİ VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR. KEMALPAŞA - HÜRRİYET 13.08.2021 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması ARMUTLU HÜRRİYET MAHALLESİNDE KANAL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR. KONAK - AKARCALI, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN, YENİŞEHİR, KÜÇÜKADA, LALE, 19 MAYIS, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI 13.08.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1139 SOKAK NO 91 ÖNÜ ARIZA İÇİN MENDERES - BELİRSİZ(MENDERES 13.08.2021 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası TAHTALI BARAJI İZMİRE GİDEN İSHALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. MENDERES, DEREKÖY, GÖRECE, YENİKÖY, KUYUCAK, AKÇAKÖY, BAHÇECİK. KASIMPAŞA MAHALESİ CUNEYİTBEY MAHALESİ KEMALPAŞA MAHALESİ BARBAROS MAHALESİ ĞAZİPAŞA MAHALESİ ALTINTEPE MAHALESİ NARLIDERE - 2. İNÖNÜ, HUZUR, ÇAMTEPE, NARLI, ÇATALKAYA 13.08.2021 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası Pompa arızası sebebiyle bölgeye su verilemiyor. ÖDEMİŞ - GERELİ 31.07.2021 saat 12:00 ile 13.08.2021 saat 23:00 arasında yaklaşık 13 gün 11 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GERELİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR ÖDEMİŞ - KARADOĞAN 13.08.2021 saat 08:25 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KARADOĞAN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ - BOZCAYAKA 13.08.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI BOZCAYAKA MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ - OCAKLI 13.08.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİ TÜRBE MEVKİİNDE MÜTEAHHİT KANAL ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ - KURUCUOVA 13.08.2021 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KURUCUOVA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ - OVACIK 13.08.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ OVACIK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SEFERİHİSAR - ORHANLI 13.08.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası orta mh SELÇUK - BELEVI KÖYÜ 13.08.2021 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası belevi mah12024 sokakta 2 saat su kesintisi TİRE - FATİH 13.08.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası URLA - TORASAN 13.08.2021 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası URLA - KALABAK 13.08.2021 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası su kesintisi