İSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 16 Temmuz 2021 Cuma | İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

16 Temmuz 2021 Cuma iki büyükşehirde bir çok ilçede sular kesilecek. İSKİ ve İZSU suların kesileceği ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar da hangi ilçelerde suların kesildiğini ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 16 Temmuz 2021 Cuma ...

16 TEMMUZ CUMA İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.07.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.07.2021 08:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

16 TEMMUZ CUMA İZMİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?