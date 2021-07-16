İSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 16 Temmuz 2021 Cuma | İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
İzmir ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 16 Temmuz Cuma günü planlı su kesintileri yaşanacak. İZSU ve İSKİ vatandaşların mağduriyet yaşamaması için su kesinti listelerini önceden yayımladı. Peki hangi ilçelerde sular yok? Sular ne zaman gelecek? İşte kesinti listesine göre merak edilen soruların yanıtları.
16 Temmuz 2021 Cuma iki büyükşehirde bir çok ilçede sular kesilecek. İSKİ ve İZSU suların kesileceği ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar da hangi ilçelerde suların kesildiğini ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 16 Temmuz 2021 Cuma ...
16 TEMMUZ CUMA İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2021 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.