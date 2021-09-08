İSKİ İstanbul su kesintisi 8 Eylül 2021 | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!
İSKİ İstanbul'da 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yaşanılacak su kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? sorularıyla internette çokça aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...
İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? soruları uş sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arsında yerini aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 EYLÜL 2021
İstanbul'da gerçekleşecek su kesinti listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlandı. İnternet sitesinden yapılan paylaşıma göre su kesintisi olacak ilçeler şöyle sıralandı;
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hadımköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|08.09.2021 08:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Adnan Kahveci Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.09.2021 09:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Örnektepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.09.2021 10:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Mah,Topselvi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.09.2021 10:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cebeci Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.09.2021 11:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kabakça Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.09.2021 09:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]