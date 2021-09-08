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İSKİ İstanbul su kesintisi 8 Eylül 2021 | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ İstanbul'da 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yaşanılacak su kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? sorularıyla internette çokça aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSKİ İstanbul su kesintisi 8 Eylül 2021 | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? soruları uş sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arsında yerini aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 EYLÜL 2021

İstanbul'da gerçekleşecek su kesinti listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlandı. İnternet sitesinden yapılan paylaşıma göre su kesintisi olacak ilçeler şöyle sıralandı;

 

 
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:08.09.2021 08:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Adnan Kahveci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.09.2021 09:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Örnektepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.09.2021 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yunus Mah,Topselvi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.09.2021 10:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.09.2021 11:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kabakça Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.09.2021 09:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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