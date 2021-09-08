İSKİ İstanbul su kesintisi 8 Eylül 2021 | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? soruları uş sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arsında yerini aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 EYLÜL 2021

İstanbul'da gerçekleşecek su kesinti listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlandı. İnternet sitesinden yapılan paylaşıma göre su kesintisi olacak ilçeler şöyle sıralandı;

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 08.09.2021 08:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.09.2021 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.09.2021 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yunus Mah,Topselvi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.09.2021 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.09.2021 11:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]