İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi | Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bakım ve onarım çalışmaları yapan İSKİ, planlı su kesintileri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kesintiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. 5 Aralık 2022 Pazartesi gününde İSKİ su kesintisi bilgisi ve Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtı haberimizde...

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