İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi | Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Mega kent İstanbul'da içme suyunun vatandaşlara kesintisiz ulaştırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintileri yapılmaktadır. Bu doğrultuda araştırma yapanlar için İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi konu başlığı ve Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtı haberimizde...
İSKİ SU KESİNTİSİ 5 ARALIK 2022 PAZARTESİ
5 Aralık 2022 Pazartesi günü İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ? SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler ve mahaller İSKİ tarafından duyuruldu.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-05 10:11:54.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYOĞLU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İSTİKLAL MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-05 10:24:17.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEŞİKTAŞ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ETİLER MAH,BEBEK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-05 10:11:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YAVUZ SULTAN SELİM MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-05 09:18:27.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]