İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi | Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bakım ve onarım çalışmaları yapan İSKİ, planlı su kesintileri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kesintiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. 5 Aralık 2022 Pazartesi gününde İSKİ su kesintisi bilgisi ve Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtı haberimizde...

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İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi | Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Mega kent İstanbul'da içme suyunun vatandaşlara kesintisiz ulaştırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintileri yapılmaktadır. Bu doğrultuda araştırma yapanlar için İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi konu başlığı ve Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtı haberimizde...

İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi | Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ 5 ARALIK 2022 PAZARTESİ

5 Aralık 2022 Pazartesi günü İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

İSKİ su kesintisi 5 Aralık 2022 Pazartesi | Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ? SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler ve mahaller İSKİ tarafından duyuruldu.

Arıza Kesinti
İlçe:BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler:BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH
Açıklama:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi:2022-12-05 10:11:54.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler:İSTİKLAL MAH
Açıklama:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi:2022-12-05 10:24:17.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler:ETİLER MAH,BEBEK MAH
Açıklama:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi:2022-12-05 10:11:22.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:FATİH
Etkilenen Mahalleler:YAVUZ SULTAN SELİM MAH
Açıklama:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi:2022-12-05 09:18:27.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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