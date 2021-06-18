İSKİ'nin ısrarları sonuç vermedi: Suya yüzde 23 zam talebi AK Parti oyları ile reddedildi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) sunduğu İstanbul'da suya yüzde 23 zam teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) oy çokluğuyla reddedildi.

OTOMATİK TÜFE ZAMMI TALEBİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşülürken teklifte, su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi. Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.

KASIM AYINDA GÖRÜŞÜLECEK

Mecliste yapılan tartışmalarda CHP’li üyeler, girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek zam yapılmasını talep ederken, AK Partili üyeler de zam görüşmelerinin geçen ay yapılan toplantıda verilen karar doğrultusunda kasım ayında görüşüleceğini belirttiler.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğu ile reddedildi.

İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

SARIYER'DEKİ ARSA VE HİSSELERİN SATILMASI

Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.