Türkiye’de iş arayanları ve işçi arayanları bir araya getiren istihdam kaynağı İŞKUR, geçmişten bugüne iş arayanlara umut ışığı olmaya devam ediyor. İstihdamın arttırılmasında büyük payı olan İŞKUR, iş arayanlarında yüzünü güldürüyor. 2021 güncel İŞKUR iş ilanlarını takip edip, kendilerine uygun iş bulan vatandaşlar iş sahibi olmaya devam ediyor. Peki İŞKUR 5.000 TL maaş ile personel alımı şartları neler? | İŞKUR personel alımı yapılacak kadrolar 2021...

İŞKUR 5.000 TL MAAŞ İLE PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER? | İŞKUR PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR 2021

İŞKUR işsizliğin arttığı, istihdamın yeterli sağlanamadığı ve zor günler geçirilen bu günlerde vatandaşın yaralarını sarmaya devam ediyor. Yeni yayına alınan iş ilanlarına bakacak ve kendine en uygun işi seçen, şartlarına uyum sağlayan her vatandaş ister internet üzerinden ister en yakın İŞKUR şubelerine giderek müracaat yapabilecek ve 5.000 TL maaş ile istihdam fırsatları elde etme şansı bulacak.

Türksat A.Ş. personel alımı başvuru şartları şöyle:

Kamu haklarından yararlanabilmesi

Erkek adaylar için, askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda bulunan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar dahi Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Güvenlik soruşturmasının veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

İyi derecede İngilizce yazar, okur ve konuşur olmak,

Haberleşme uyduları ve özellikleri hakkında genel bir bilgiye sahip olmak,

Stres ve kriz anlarında doğru karar verebilme yeteneğine sahip olmak,

Türkçeyi güzel ve etkili kullanmak,

Sistematik ve analitik çalışmaya yatkın,

Esnek çalışma saatlerine uygun,

Yüksekte çalışmaya engeli bulunmayan,

B sınıfı ehliyeti olan,

Yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

Yukarıda belirtilen şartlara uygun her vatandaş İŞKUR kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere ister internet üzerinden "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydını oluşturabilir, ister size en yakın İŞKUR şubelerine giderek müracaat edebilirler.

Yine İŞKUR personel alımı yapacak kadroları merak ediyorsanız yukarı da bulunan İŞKUR resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.