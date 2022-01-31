İŞKUR'dan annelere müjde! "İşte Anne" projesine katılan annelere verilen ödeme 10 bin TL'yi bulacak! İşte tüm şartlar...

Kadınların istihdama katılımını artırmak için sigortalı çalışan annelere kreş yardımı bu yıl da devam ediyor. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl aylık 1.531 lira kreş yardımı yapacak.

İŞKUR İşte Anne Projesi kapsamındaki kurslara katılan annelere bu yıl günde 110 lira olmak üzere ayda 3.300 lira, 3 aylık dönemde de 9.900 lira ödeme yapacak. İşbaşı eğitim programına katılacak annelere de bakım desteği adı altında 400 lira ödenecek.

Eğitimli çocuk bakıcısı desteği 5 bin 651 lira, kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında da 1510 lira ödeme yapılıyor. Çalışan anneye kreş desteğinden; geliri brüt asgari ücretin iki katını geçmeyen, 0-60 ay aralığında çocuğunu MEB'e bağlı kreş, gündüz bakımevi, anaokuluna düzenli gönderen anneler yararlanabiliyor.

Kreş desteği nedir, hangi kurumlar aracılığıyla veriliyor?

Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl 1.531 lira kreş yardımı veriyor. Kreş parası, bakım desteğinin yanı sıra 5.651 lira eğitimli bakıcı desteği veriliyor. Kreş desteği öncelikle geliri düşük ve çalışmak zorunda olan annelere veriliyor. Kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında 1.510 lira, işbaşı eğitim programına katılan annelere bakım desteği adı altında 400 lira, İşte Anne Projesi'ne katılanlara da 3.300 lira ödeme yapılıyor.

Kurumsal Çocuk Bakım Projesi kapsamında verilen desteğe bütün anneler başvurabiliyor mu?

Çocuğun 0-60 ay aralığında olması, annenin bir iş yerinde tam zamanlı, SGK kapsamında çalışıyor olması gerekiyor. Annenin çocuğun düzenli olarak MEB'e bağlı anaokulu, kreş, gündüz bakımevi gibi eğitim kurumlarına göndermesi de koşullar arasında yer alıyor. Hak kazanan anneler 24 ay boyunca 1510 lira kreş desteği alabilecek. Bu desteğe, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya illerinde yaşayanlar başvurabiliyor.

İşten ayrılan annenin kreş desteği kesilir mi?

İşverenin her ay SGK'ya annenin 30 gün sigortalı olarak çalıştığına yönelik bildirimi zorunlu. Bu destek anne çalıştığı sürece veriliyor. İş arama süresince ve çocuğun kreşe devam etmesi durumunda destekten 3 ay daha yararlanılabilir. Çocuğun kreşe devam edememesi durumunda Proje Ofisi'ne bilgi verilir.

İŞKUR'un aktif iş gücü programlarına katılan anneler de kreş desteği alabilir mi?

Kurum tarafından yürütülen İşte Anne Projesi kapsamında düzenlenen mesleki kurslara katılan annelere günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Kurslara katılım devam ettiği sürece işsiz annelere Kurum, ayda 3.300 lira, 3 ayda 9.900 lira destek sağlayacak.

İşte Anne Projesi hangi illerde var, koşulları neler?

İşte Anne Projesinden 0-15 yaş arası çocukları olan anneler yararlanabiliyor. Proje kapsamında mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim kurumlarına katılanlar devam ettikleri sürece ayda 3.300 lira alıyor. Türkiye'deki 81 ilde geçerli olan bu desteğe başvuru için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci, ikinci dereceden akrabası veya eşi olmaması, işbaşı eğitim programına başvurulması gerekiyor.

Kreş yardımında öncelik sıralaması var mı, alma kriterleri neler?

Kreş desteği öncelikle gelir durumu düşük, maddi sorunlar nedeniyle çalışmakta olan annelere veriliyor. Dul, boşanıp çalışan annelerle birlikte çocuğuna tek başına bakan, geliri düşük babalar da kreş yardımı alabiliyor. Çalışan anneler 0-5 yaş aralığındaki çocukları için bu destekten yararlanabilir. Bu kriterlere uygun anne ve babamalar bu yıl için 1.510 lira kreş desteği verilecek. Kayıt tarihi itibariyle son 1 yılda belirtilen aylık gelirin ortalamasının brüt asgari ücretin (5.004 lira) üzerinde olmaması gerekiyor.

Anne ve babası vefat eden çocuğa bakan kişiler de yararlanabilir mi?

Maddi durumlarının kötü olması durumunda kreş yardımına başvurabilir. Kreş desteğinden yararlanacak olanların çocukla aynı adreste ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.

​​​​​​​Kreş desteği için gerekli belgeler neler?

Kreş yardımı başvuru formu, TC kimlik belgesi, işyerince onaylı maaş bordrosu, ikametgâh adresi, nüfus kayıt örneği, kirada oturanların kira belgesi ve kontratı ile başvuruda bulunulabilir. Ayrıca okul öncesi eğitim veya bakım kurumunca çocuk kayıt bilgi formu da gerekiyor.

Annelerin aylık yükümlülükleri neler?

Çocuğun anaokulu, gündüz bakımevi, kreşe çalışan süreye paralel olarak tam gün olarak devam etmesi gerekiyor. Çocuklar sistemde kayıtlı olduğu kreşe gitmemesi durumunda proje ofislerine başvurulmalı, 30 gün ve üzerinde rapor kullanılması durumunda durum yerel ofislere bildirilmesi gerekiyor