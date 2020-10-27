İslam dinini tanıtmak için televizyon kanalı satın aldı!

UMSC Genel Sekreteri Mugalu Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dinini tanıtmak ve Müslüman halka yönelik yayın yapmak amacıyla televizyon kanalı satın alındığını ve kanalın isminin Bilal TV olarak kaydedildiğini söyledi.

Birkaç hafta içinde yayına başlaması planlanan kanalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan camilerde yapılamayan eğitimlere destek ve Müslümanlar arasında köprü olması hedefleniyor.

Mugalu, "Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayından beri camiler kapalı. Bu nedenle radyo ve sosyal medya ağlarından Müslümanlarla iletişimi sürdürüyorduk. Salgın, birkaç yıldır kurmayı planladığımız televizyon kanalı planlarını hızlandırdı." dedi.

35 milyona yakın nüfusuyla Uganda'nın çoğunluğu Hristiyan. Müslümanlar ise nüfusun yüzde 12'lik kısmını oluşturuyor.