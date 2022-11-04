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İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler! Gram altının yükseleceği değeri verdi, yatırımcıya seslendi: "Bir fırsat olarak değerlendiriyoruz"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında değerlendirmede bulunarak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
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