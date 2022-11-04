İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler! Gram altının yükseleceği değeri verdi, yatırımcıya seslendi: "Bir fırsat olarak değerlendiriyoruz"

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı altın ve Dolar kurundaki fiyatları etkiledi. Piyasa ve son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken ifadeler kullandı. Doları bir yatırım aracı olarak görmediklerini ifade eden Memiş, "Her ne kadar değer artışları devam etse de dolar bir yatırım aracı değil bir ödeme aracıdır. Dolardan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum." dedi.