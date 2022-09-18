İslamofobi bitmek bilmiyor! Hindu gençler ellerine aldıkları şişelerle Müslüman gençlere saldırdı!

İngiltere'nin Leicester şehrinde yaşayan Hinduların ellerindeki cam şişler ile Müslümanlara yönelik hakaret edici laflar söyleyip gençlere saldrıması sonucu meydan savaş alanına döndü.

Rukiye Karapunar
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İngiltere'nin Leicester şehrindeki Belgrave yolunda toplanan çok sayıda Hindu, dün gece geç saatlere kadar cami önünde sloganlar atarak cam şişelerle Müslümanlara saldırı girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehrin doğusundaki Belgrave yolunda toplanan Hindu grupların, cam şişelerle Müslümanları yaralamaya çalışması yer aldı.

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CAM ŞİŞELER POLİSLERE İSABET ETTİ

Güvenlik bariyerinin gerisinde tutulan Hinduların fırlattığı cam şişelerden bazıları, bölgede kontrolü sağlamakla görevli polislere isabet etti. Sloganlar atarak, Müslümanları provoke etmeye çalışan Hinduların bir kısmının, başkent Londra'dan Leicester'a gelmiş olabileceği öne sürüldü. Bölgeye kontrolü sağlaması için çok sayıda polis sevk edildi.

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POLİS UYARILARDA BULUNDU

Leicestershire Polisi, iki grup arasındaki çatışmaya ilişkin dün Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, şehirde şiddet ve düzensizliğin tolere edilmeyeceği uyarısında bulunarak "Dağıtma, durdurma ve arama yetkileri mevcut ve bu yetkiler kullanılıyor. Sakin olunması çağrısında bulunuyoruz ve herkese evlerine dönmelerini söylüyoruz. Yalnızca teyit edilmiş ve doğru olan bilgileri paylaşın." ifadeleri kullanılmıştı.

Polis, daha sonra yaptığı açıklamada ise Leicster'ın doğusunda yaşanan gerginliğin kontrol altına alındığını ve insanların dağıldığını duyurmuştu.Ayrıca açıklamada, dün yaşanan olaylara ilişkin bir dizi soruşturmanın sürdüğü kaydedilmişti.

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