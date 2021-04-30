Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki iş yeri personelleri İçişleri Bakanlığı e Başvuru ekranından çalışma izin belgesi alabilecek. Peki İşleme alındı ne demek? | e Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? | Çalışma izin belgesi alma ekranı İşte ayrıntılar...

İŞLEME ALINDI NE DEMEK?

İşleme alındı demek; söz konusu başvurunun alındığını belirtir.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

“29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ‘görev belgesi' başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu iş yeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.”

İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılacak. Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

E-başvuru sistemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında iş yeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu iş yerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan sorumlu olacak.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

E-Devlet'ten çalışma izin belgesi alma ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI