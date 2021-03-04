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İsmail Altunsaray'ın eşi kimdir? Songül Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden olan İsmail Altunsaray'ın özel yaşamı merak konusu oldu. Peki İsmail Altunsaray'ın eşi kimdir? Songül Yılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

İsmail Altunsaray'ın eşi kimdir? Songül Yılmaz kaç yaşında, nereli?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan İsmail Altunsaray merak edilmeye başlandı. İzleyici tarafından arama  motorlarında İsmail Altunsaray'ın eşi kimdir? Songül Yılmaz kaç yaşında, nereli? soruları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

İSMAİL ALTUNSARAY EŞİ KİMDİR?

Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın tahtına tek aday olarak gösterilen İsmail Altunsaray memleketi Kırşehir'de 30 Haziran 2012 tarihinde evlendi.

Kırşehir'de sesi ve yorumu ile Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın tahtına aday olarak gösterilen İsmail Altunsaray, Beyaz Saray Restoranda dünya evine girdi. Kırşehir'de gerçekleştirilen düğün töreninde misafirleri ile tek tek ilgilenen Altunsaray, mutluluğunu kelimelerle anlatmakta zorlandı. Kendi memleketinden Önder ve Mehmet Yavuz Yılmaz'ın kızı Songül ile dünya evine giren Altunsaray, kendi düğününde de hem çaldı hem söyledi. Gece geç saatlere kadar devam eden törende Altunsaray misafirlerini de bizzat kendisi uğurladı.

İsmail Altunsaray'ın eşi kimdir? Songül Yılmaz kaç yaşında, nereli?

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

İsmail Altunsaray, 19 Ağustos 1980, Kırşehir, Türkiye doğumlu, Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Türk saz ve ses sanatçısıdır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İsmail Altunsaray kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Şarkıları neler?İsmail Altunsaray kimdir? 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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