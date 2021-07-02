TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban'ın nişanlısından ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Biz de İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İsmail Balaban ve Gamze Atakan ayrıldı mı? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

İSMAİL BALABAN NİŞANLISINDAN AYRILDI MI? İSMAİL BALABAN VE GAMZE ATAKAN AYRILDI MI?

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin 2020 yılında nişanlandığı öğrenildi. Çiftin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.

Survivor yarışmasında İsmail Balaban'ın nişanlısı ile arasında geçen olaylar sonrası neler yaşandığı merak ediliyor. Ancak Survivor yarışmasını birincilikle bitiren İsmail Balaban konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Yarışmacı İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, telefonda oğlunun nişanlısı için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" şeklinde konuşmuş ve sözleri gündem olmuştu.

İsmail Balaban olayın ardından, nişanlısı Gamze Atakan ile konuştu. İsmail Balaban annesiyle nişanlısı arasında yaşanan olayları bu defa nişanlısı Gamze Atakan'dan dinledi.

İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan, ''Herkesin sağlığı yerinde, kimsenin bir sağlık problemi yok. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı çok talihsiz bir olay oldu. Senle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oldu. Nişanlı olduğun ortaya çıkmasın, nişanlı olduğun için SMS gelmez gibi olaylar döndü. Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş etraftan insanlar. Konu bu. İsmail zaten orada başarısıyla öne çıkacak insan, bunları düşünmüyor. Dışarıdan insanlar annene böyle şeyler söylemiş. Akrabalar, eş dost böyle söylemiş.'' şeklinde konuşmuştu.

