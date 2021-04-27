Survivor 2021'e İsmail Balaban'ın annesinin açıklamaları damga vurdu. İletişim oyunu sonrası annesi ile görüşen İsmail Balaban kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İşte İsmail Balaban ve nişanlısı | İsmail Balaban sevgilisi kim? | Gamze Atakan instagram hesabı nedir? Ayrıntılar haberimizde...

İSMAİL BALABAN VE NİŞANLISI

İsmail Balaban'ın sevgilisi Gamze Atakan'dır. Survivor 2021'in 27 Nisan Salı akşamı yayınlanan 78. bölümünde iletişim ödüllü oyunu kazanan ünlüler takımında İsmail Balaban annesinde haber aldı. Balaban şaşkınlık yaşadı.

Dünyanın en zor yarışması Survivor bu akşam 79. bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler takımı yarışmacısı İsmail Balaban iletişim ödüllü oyunda büyük şok yaşadı. Survivor 2021 bu akşam 79. bölümüyle ekrana geldi. İletişim oyunu heyecanı yaşanan yarışmada gülen taraf ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı ödül alanına geldi ve İsmail Balaban burada büyük bir şok yaşadı. Annesiyle konuşan yağlı güreşçi dışarı çıkmak için izin istedi. İletişim oyununda kazanan takımın oyuncularının anneleriyle konuşacağı açıklanmıştı. Ünlüler takımı yarışmacıları tek tek anneleriyle konuştular. Sıra İsmail Balaban'a gelince hem yarışmacılar hem de izleyiciler kısa süreli şok yaşadı. İsmail Balaban'ın annesinin ifadeleri herkesi şoka uğratırken İsmail olayının ne olduğunu anlayamadı. Annesiyle konuştuktan sonra açıklama yapan İsmail, "İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum." diyerek gülümsetti.

İsmail'in annesi telefonda şunları söyledi:

"Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et.

İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra kötü oldu ve dışarı çıkmak için izin aldı.

İsmail Balaban telefon görüşmesi sonrası açıklama yapmak durumunda kaldı. Balaban açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Annem söyledi ben böyle hiçbir şey beklemiyordum. Annem gerçekten melek gibi birisidir. Kolay kolay kimseye sitem etmez. O kadar büyük bir şey oldu ki annem 4 aydır çok kötü durumdayım diyor. Sadece yaşanılanları merak ediyorum. Demek ki çok önemli şeyler oldu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum."

İSMAİL BALABAN SEVGİLİSİ KİM?

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dır.

Gamze Atakan, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Ziraat Fakültesi okudu.

GAMZE ATAKAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

İsmail Balaban'ın Nişanlısı Gamze Atakan'ın Instagram hesabı:@gmzemss'dir. Gamze Atakan'ın 524 takipçisi vardır.