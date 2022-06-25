İsmail Çataklı, adresinde bulunmayan 122 bin Suriyeli'nin akıbetini açıkladı: Bir kez daha söyleyelim 122 bin Suriyeli Avrupa'ya geçti"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Faik Öztrak, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 122 bin Suriyelinin vatandaşlığının askıya alındığını ifade ederek yaptığı," Bunları iki yıldır aradık, taradık, hiçbir yerde bulamadık, adreslerine gidip baktık, yoklar. Hiçbir kurumla temas etmediler, işlem yapamasınlar diye askıya aldık" açıklamasını da değerlendirdi.

Öztrak," Şimdi bunlara sorsanız biz devlet yönetiyoruz diyecekler. Ne yapalım Sayın Bakan Yardımcısı, hadi gelin kaybettiğiniz 122 bin Suriyeliyi biz bulalım. " ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YA GİTMELERİ SENİ ÜZMÜŞ"

Söz konusu açıklamaya sosyal medya hesabından yanıt veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı," Biz yangınla uğraşırken birileri yine yalan, yanlış bilgilerle açıklama yapmış. Türk Devleti büyüktür, arada senin gibi çürükler çıksa da! Defalarca söyledik, bir kez daha söyleyelim, 122 bin Suriyeli AV-RU-PA-YA geçti. Belli ki; AV-RU-PA-YA gitmeleri seni üzmüş!" dedi.