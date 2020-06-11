İsmail Dükel kimdir? Birçok kişi flaş gelişmenin ardından internette İsmail Dükel ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki İsmail Dükel kimdir? İsmail Dükel neden gözaltına alındı? Ayrıntılar haberimizde...

İsmail Dükel 8 Haziran'da sabah saatlerinde Askeri Casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alındığını Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Twitter hesabından paylaşımla duyurmuştu. Yanardağ paylaşımında gözaltı işleminin sabah 07.30 sıralarında gerçekleştiğini belirtmişti...

İSMAİL DÜKEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile aynı dosyadan gözaltına alındı. Yıldız'ın, ile ilgili bir süredir 'Askeri Casusluk' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

İSMAİL DÜKEL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Dükel ile Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Haziran'da gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak.

İSMAİL DÜKEL KİMDİR?

İsmail Dükel, 1960'da Ankara'da dünyaya geldi. 1979'da Ankara'da eski isimi Ulus olan Barış Gazetesinde gazeteciliğe başladı.

Ankara'da çeşitli gazetelerde çalıştı. Kanal ve Kanal Türk'de Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Kuruculuğunu yaptığı Kanal Biz'de de Ankara Haber Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2012 senesinin Ocak ayında çalışmaya başladığı Yurt Gazetesi'nde "Meclis kulisi" isimli köşesinde yazılar yazdı. Yurt Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra Halk Tv'de çalışmaya başladı. İsmail Dükel son olarak TELE1'in Ankara temsilcisi olarak görev yapıyor. Hafta içi her sabah Kulis programını sunuyor