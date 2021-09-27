İsmail Ertekin Kimdir, Kaç Yaşındadır? İsmail Ertekin Neden Gündemde?

İsmail Ertekin 1 Ocak 1959 tarihinde Bursa’da doğmuş eski Türk futbolcudur. 1992 yılından itibaren teknik direktörlük yapmaktadır.

Futbol kariyerine 1975 yılında doğduğu şehrin takımı Bursaspor'un altyapısında başlamıştır. 1978 yılında profesyonel futbolcu olmuş ve 1982 yılına kadar Bursaspor'da forma giymiştir.

Sonrasında Kütahyaspor'a transfer olmuştur. İki yıl sonra, 1984 yılında ise Boluspor ile anlaşmıştır.

1985 yılında Sönmez Filamentspor'da transfer olmuş, 1987 yılında da Bozüyükspor'da forma giymeye başlamıştır. 1989 yılında, Bozüyükspor forması giydikten sonra futbolculuk kariyerini noktalamıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

İlk olarak 1992 yılında Bursaspor altyapısında antrenörlük yapmış olan Ertekin, 1995 yılında Bursa Merinosspor'da çalışmış, 1996 yılında da Bursaspor'un A takımında yardımcı antrenörlüğe başlamıştır. 1998 yılında Rasim Kara'nın ayrılmasının ardından, son 4 maçta teknik direktörlük yapmıştır.

Ertekin sonraki dönemde 3. Lig, 2.Lig ve 1.Lig takımlarını çalıştırmış ve bu takımlarla kupalar kazanmıştır. Bu takımlar arasında Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Balıkesirspor gibi kulüpler yer almaktadır.