İsmail Hacıoğlu tepkilere sessiz kalmadı aşkına sahip çıktı!

İsmail Hacıoğlu 20 gün önce eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Boşanmanın ardından kısa bir süre geçmesine rağmen aynı dizide rol aldığı Merve Çağıran’la birlikte olduğunu açıklayan İsmail Hacıoğlu, tepkilerin hedefi oluştu. Hacıoğlu'na en sert tepki de eski eşi Duygu Kumarki'den gelmişti. Hacıoğlu bu durum karşısında sessizliğini bozdu ve açıklama yaptı.

"EVLİLİĞİMİZ ÜÇÜNCÜ BİRİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ!"

Hacıoğlu sosyal medya üzerinden yeni ilişkisine dair yapılan yorumlara tepki gösterdi ve şu satırları paylaştı:

"Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla"

Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu 'Çocuk' dizisinde birlikte rol almış ve iki sevgiliyi canlandırmıştı.

ESKİ EŞTEN SİTEM DOLU PAYLAŞIM

İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki, Hacıoğlu'nun paylaşımının ardından sosyal medya hesabından oyuncuya sert bir şekilde gönderme yapmış ve şu sözleri sarf etmişti:

Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğun seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim..."

"Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" dedi.

Duygu Kumarki, boşanma iddialarının ardından “Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz. İsmail Hacıoğlu ile ben Duygu Kumarki Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir. Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız” demişti.

