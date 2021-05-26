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İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ayrıldı mı? Neden ayrıldılar?

Birliktelikleri bir buçuk yıldır devam eden oyuncu çift İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'dan gelen hamle sonrası ayrılık iddiaları gündeme düştü. Merak edilen İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Soruların cevabına haberimizde yer verdik.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ayrıldı mı? Neden ayrıldılar?

Çocuk dizisinde tanıştıktan sonra ilişkileri başlayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran çifti bugün ayrılık iddiasıyla magazin gündemini salladı. Aşklarının nazara geldiği konuşulan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...

İSMAİL HACIOĞLU VE MERVE ÇAĞIRAN AYRILDI MI? NEDEN AYRILDILAR ?

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki'den 2020 yılında boşanmasından kısa bir süre sonra Merve Çağıran'la aşk yaşamaya başladı. Rol aldıkları Çocuk dizisinde tanıştıktan sonra ilişkileri başlayan çift sevenleri tarafından çok yakıştırılıyordu. Geçtiğimiz ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenerek mutluluk pozu veren ikiliden bu kez kötü haber geldi.

İsmail Hacıoğlu 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Merve Çağıran ile sosyal medya hesaplarındaki tüm fotoğrafları kaldırmasının ardından ünlü çiftin karşılık anlaşarak ilişkilerini bitirme kararı aldıkları öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? 

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