İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki ilk maçına 2 eksikle çıkacak!

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için birçok isimle görüşmeler yapan Fenerbahçe'de devre arası için kariyerli bir hocayla anlaşma sağlanamamıştı. Bu kapsamda sezon sonuna kadar bir isimle yoluna devam edip daha sonra yıldız bir hocayla çalışmak isteyen Fenerbahçe'de yola İsmail Kartal ile devam edilme kararı alındı. Kartal, sarı-lacivertli ekipteki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak.

İKİ OYUNCUSUNDAN YOKSUN

15 Ocak günü saat 19.00'da Antalyaspor deplasmanında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımı çıkışa geçirmeyi hedefliyor. Haftaya 32 puanla 5. sırada giren takımda galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen İsmail Kartal, Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci bu maçta sarı kart görmeleri durumunda hafta içi oynayacakları Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek.

52. RANDEVU

Yarın oynanacak müsabaka ile iki ekip Süper Lig'de 52. randevusuna çıkacak. Daha önce oynanan 51. maçta Fenerbahçe 33 galibiyet alırken, Antalyaspor ise 8 maçı kazandı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında lig tarihindeki en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.