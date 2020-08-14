İsmail Koyuncu kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı.. İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki İsmail Koyuncu kimdir? Nereli ve kaç yalında? İşte detaylar.

İSMAİL KOYUNCU KİMDİR?

1974 yılında Suruç’ta doğdu. 1995’te İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü, 1997’de Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, 2002’de aynı dalda doktorasını tamamladı. 2004 yılında doçent unvanını alan Prof. Koyuncu, 2010 yılında profesör unvanını edindi.

1996 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına, 2004-2005 yılları arasında Rice Üniversitesi’nde ve daha sonra University of Leuven’de devam etti.

Kompozit yapılı MF ve UF düz tabaka levha membran üretimi, Hollow fiber membran üretimi, İleri Osmoz prosesi, Membran yüzeyindeki kek tabakasındaki değişimlerin ortaya konması için mikroskobik tekniklerin geliştirilmesi ve Nanofiltrasyon membranları ile tuz gideriminde organik iyon etkisinin modellenmesi vb. alanlarda araştırmalarını sürdüren Prof. Koyuncu’nun, International Water Association (IWA) Specialized Group on Membrane Technology’de, Network of Young Membraines in Europe’da, American Water Works Association’da (AWWA), Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi’nde, Society of Chemistry and Industry, European Desalination Society’de üye olarak görev yapıyor.

Çalışmalarıyla pek çok ödüle layık görülen Prof. Koyuncu, 2012 yılından bu yana TÜBA Asosye Üyesi ve halen İTÜ’de çalışmalarını sürdürüyor.