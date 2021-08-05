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  3. İsmail Saymaz nerede yazıyor? İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı? Ne yapacak? İşte bugünkü köşe yazısı...

İsmail Saymaz nerede yazıyor? İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı? Ne yapacak? İşte bugünkü köşe yazısı...

Sözcü Gazetesinde köşe yazarlığı yapan İsmail Saymaz, bugün kaleme aldığı yazıyla kuruma veda etti. Bunun üzerine İsmail Saymaz nerede yazıyor? İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı? Ne yapacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

İsmail Saymaz nerede yazıyor? İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı? Ne yapacak? İşte bugünkü köşe yazısı...

Yaklaşık bir yıldır Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı görevinde bulunan İsmail Saymaz, 5 Ağustos Perşembe günü kaleme aldığı veda yazısı ile kurumdan ayrıldı. Saymaz'ın ayrılığı okurları tarafından şaşkınlıkla karşılaşılırken özellikle ayrılık nedeni merak konusu oldu. Bunun üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında İsmail Saymaz nerede yazıyor? İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı? Ne yapacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... 

İsmail Saymaz nerede yazıyor? İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı? Ne yapacak? İşte bugünkü köşe yazısı...

İsmail Saymaz, 2020 yılının Eylül ayında Sözcü Gazetesinde köşe yazısı yazmaya başlamıştı. Saymaz bu süre zarfında köşe yazısında özel haberler kaleme aldı, röportajlar yaptı, düşüncelerini dile getirdi. Saymaz'ın yapacağı açıklama ile yazılarına nerede devam edeceği belli olacak. 

İsmail Saymaz nerede yazıyor? İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı? Ne yapacak? İşte bugünkü köşe yazısı...

İSMAİL SAYMAZ NEREDE YAZIYOR, SÖZCÜ'DEN NEDEN AYRILDI?

İsmail Saymaz, Halk TV'ye geçtiği için Sözcü Gazetesinden ayrıldı. İsmail Saymaz, Medya Radar'ın haberine göre Halk TV'nin kadrosuna katıldı. Saymaz, köşe yazılarını halktv.com.tr'de yazmaya devam edecek. 

İsmail Saymaz nerede yazıyor? İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı? Ne yapacak? İşte bugünkü köşe yazısı...

İSMAİL SAYMAZ BUGÜNKÜ KÖŞE YAZISI

İsmail Saymaz, Sözcü'deki veda yazısında "Merak eden varsa diye yazıyorum; mesleğime kardeş bir mecrada devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Saymaz'ın köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

İsmail Saymaz nerede yazıyor? İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı? Ne yapacak? İşte bugünkü köşe yazısı...

Tayfun Altuntaş
Editör
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