Ekranların sevilen programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında olan İsmail Türüt'ün hayatı merak konusu oldu. İsmail Türüt kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorularının cevabı...

İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

İsmail Türüt, 8 Haziran 1965 tarihinde Rize'nin Ambarlık köyünde dünyaya geldi. Üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık'ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi.

Ayşe Türüt ile evli olan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır. 30'un üzerinde albümü bulunmaktadır. 1990'lı yıllardan sonra Erkan Ocaklı, Adnan Yılmaz ve Cengiz Kurtoğlu ile beraber birçok kaset yapmışlardır.

1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu.

TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye’de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İsmail Türüt, 2012 yılında hayatını Ayşe Türüt ile birleştirmiştir. İkilinin evliliklerinde; Miraç, Nazlıcan, Yasemin ve Deniz adında dört çocuğu vardır.

ŞARKILARI NELER?

Albümleri

Laz Uşağı

Şenayım

Lazmısın Çerkezmisin

Komşu Kızı - Ayrılık Acısı

Ondan Kaynana Olmaz

Çay Güzeli

Güzellere Bayram Var

Hamsi

Kara Sevdalı Fatma

Zorla Güzellik Olmaz

Oy Canan

Akıllı Ol

Hamsi Gözlüm

Sosyete Kızı Suzan

Mahkeme

Reis -Kaderi Ben Yazmadım

Yakışır

Gönül Yarası

Oy Gelin

Davacıyım - Belalı Damat

Karadeniz Sofrası

Kriz

Piryoz

Piryoz 2

Deli Zekiye

Dünya Tatlısı

Kırktan Sonra

Dört Mevsim (2014)