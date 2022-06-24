İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri, Mahmut Efendi Hazretleri'nin dünürü Hasan Kılıç oldu

Bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katılarak kayıplarından dolayı göz yaşı döktüğü cenaze töreninde, Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu babasının, vefatı öncesi "Benden sonra Hasan Kılıç vekildir" şeklinde vasiyet ettiğini söyledi. Cemaat liderinin vasiyeti üzerine İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri, dünürü Hasan Kılıç oldu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ölüm haberiyle milyonları üzüntüye boğan Ustaosmanoğlu için bugün Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Binlerce insan akın etti! İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve daha pek çok kişi vardı.