Ahmet Vanlıoğlu kimdir? | Ahmet Vanlıoğlu neden öldü?

İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu Ahmet Vanlıoğlu kanser hastasıydı.

Hastalığı sebebiyle geçtiğimiz sene ameliyat olan Vanlıoğlu, bugün evinde hayatını kaybetti.

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

AHMET VANLIOĞLU KİMDİR?

Ahmet Vanlıoğlu, Trabzon Of doğumluydu.

Tanınmış din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kayınbiraderi olan Vanlıoğlu, İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kuruculuğunu üstlenmiş, emekliliğinden sonra da çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.