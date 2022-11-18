İsmet Özçelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? biyografisi

Çok deneyimli ve usta gazetecilerden biri olan İsmet Özçelik, özellikle sol kesim siyasi görüş ve analizleriyle bu kesimin kulis haberleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek İsmet Özçelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte İsmet Özçelik'in hayat biyografisi

İSMET ÖZÇELİK KİMDİR?

İsmet Özçelik, kendi anlatımına göre gazetecilik hayatına 1978'de başladı. Özelikle sol kesim siyasi kulis haberleriyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Özçelik, aydınlık gazetesi Ankara temsilciliğini yapmaktadır. Bir dönem eski bakan danışmanlığı yapmıştır.. Bakan danışmanlığı yaptığı dönem için, "memurluk" diyerek hoşnut olmadığını ifade ediyor.

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İsmet Özçelik'in nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu bulunamadı, yaşı ve nereli olduğu öğrenildiğinde buradan paylaşılacaktır.

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