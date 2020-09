İspanya 4-0 Ukrayna | ÖZET

UEFA uluslar A Ligi 4'üncü grupta İspanya, Ukrayna'yı ağırladı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün olan İspanya, rakibini 4-0 mağlup etti.

İspanya'nın gollerini Sergio Ramos, (2) Ansu Fati ve Ferran Torres kaydetti. 3. dakikada takımını penaltı atışıyla öne geçiren kaptan Ramos, 29. dakikada farkı 2'ye taşıdı. İspanya'nın genç yıldızı Ansu Fati, 32. dakikada skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarınının sonucunu belirledi.

İkinci yarıda da rakibine şans tanımayan Matadorlar, Ferran Torres'in 84. dakikada attığı golle maçını skorunu 4-0 olarak belirledi.

ANSU FATI REKOR KIRDI

Karşılaşmada takımının 3. golünü atan genç oyuncu Ansu Fati, İspanya Milli Takım tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu. 2002 doğumlu olan Fati, 17 yaşında bu başarıya ulaştı.

ULUSLAR LİGİ NEDİR? FORMATI NEDİR?

UEFA tarafından 2018 yılından düzenlenmeye başlayan Uluslar Ligi, milli takımların hazırlık maçı ihtiyaçlarını karşılamak adına düzenlenen Milli Takımlar düzeyinde bir turnuvadır. 2018 yılında futbolcularla ilk buluşmasında Portekiz turnuvanın şampiyonu olmuştu. Milli takımımızın da mücadele ettiği 2020 sezonunda turnuvanın formatı da değişikliğine uğradı.

Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Liginden düşecek 2 takım grup sonuncuları arasındaki düşme play-offları ile belirlenecektir.

UEFA ULUSLAR LİGİ GRUPLARI

A Ligi

1. Grup: Hollanda, İtalya, Bosna Hersek, Polonya

2. Grup: İngiltere, Belçika, Danimarka, İzlanda

3. Grup: Portekiz, Fransa, İsveç, Hırvatistan

4. Grup: İsviçre, İspanya, Ukrayna, Almanya

B Ligi

1. Grup: Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda, Romanya

2. Grup: Çekya, İskoçya, Slovakya, İsrail

3. Grup: Rusya, Sırbistan, Türkiye, Macaristan

4. Grup: Galler, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

2. Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi

1. Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. Grup: San Marino, Liechtenstein, Cebelitarık