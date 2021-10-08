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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den gençlere kira yardımı! 250 euro'luk destek!

İspanya'da yaşanan işsizlik ve yüksek kira ile birlikte barınma sorununun meydana gelmesiyle hükümet, ailelerinden ayrı yaşamak isteyen 18-35 yaş arasındaki gençlere ayda 250 euro’luk kira desteği sunmayı planlıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den gençlere kira yardımı! 250 euro'luk destek!

İspanya’nın Madrid ve Barcelona gibi büyük şehirlerinde evlerin dörtte birinden daha azının kiralık olması barınma sorununa neden oldu. Avrupa’da ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İspanya'da Covid-19 pandemisi sonrası kiralar arttı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, barınma sorunuyla baş etmek için gençler için kira yardımı planladıklarını açıkladı.

Yılda 23 bin 725 euro’dan (yaklaşık 244 bin TL) daha az kazanan 18-35 yaş arasındaki kişilere 250 euro’luk (yaklaşık 2 bin 570 TL) kira yardımı yapılması bekleniyor. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den gençlere kira yardımı! 250 euro'luk destek!

EV SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Yeni kanun taslağında, kiraların arttığı bölgelerdeki mülk sahipleri için de kira üst sınırı belirlenmesine yer verildi.

Yardımın kişi başına mı yoksa kiralanan daire başına mı yapılacağına ise daha sonra karar verilecek.

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