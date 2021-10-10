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İspanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Fransa final maçında karşılaşacaklar. Fransa yarı final maçında Belçika karşısında maçı 2-0'dan 3-2'ye çevirmeyi başarmıştı. İspanya ise İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti. Peki, İspanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İspanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi’nde final maçı Giuseppe Meazza stadında oynanacak. Karşılaşmada baş hakem olarak Anthony Taylor görev yapacak. İki takım arasında oynanan son 6 maçta 3 kez İspanya kazanmış 1 kez Fransa galip gelmiş 2 mücadele de beraberlikle bitmişti. Maçla alakalı İspanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? soruları çokça merak ediliyor.

Yine İki takım da son 33 maçında sadece 2 kez kaybederken Fransa 1 yenilgisini milli takımımıza karşı almıştı. Bireysel performanslarda iki takım da oldukça formda. Takımlar ligin kazananı olmak için sahada yerini alacaklar. Fransa’da bu mücadelede sakatlığı bulunan Rabiot kadroda yer alamayacak. 

İspanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İSPANYA - FRANSA UEFA ULUSLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Fransa arasındaki final maçı bugün San Siro Stadı'nda (Giuseppe Meazza) oynanacak.

Maç Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT Spor maçı şifresiz yayınlarken, S Sport maçı şifreli şekilde ekranlara getirecek.

İspanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İKİ TAKIMINI MUHTEMEL 11'LERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

İspanya: Unai Simon; Sergio Reguilon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Cesar Azpilicueta; Sergio Busquets, Koke, Gavi; Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia, Ferran Torres.

Fransa: Hugo Lloris; Lucas Hernandez, Jules Kounde, Raphael Varane; Theo Hernandez, Benjamin Pavard, Aurelien Tchouameni, Paul Pogba; Antoine Griezmann, Karim Benzeman, Kylian Mbappe.

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