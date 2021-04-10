İspanya'da El Clasico heyecanı: Real Madrid- Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Muhtemel ilk 11'ler

İspanya'da şampiyonluk yarışı Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona arasında geçerken 30.hafta yarışı etkileyecek bir maça sahne olacak. Bu kapsamda Real Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak.

REAL MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan maç 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Real Madrid'in koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını oynadığı Alfredo di Stefano Stadı'ndan oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Zorlu maç D Smart, S Sport Plus'tan canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

Maçı hakem Jesús Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Pau Cebrián Devis ve Iker De Francisco Grijalba yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Iván Caparrós Hernández olacak.

REAL MADRİD- BARCELONA MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Pedri, Busquets, Alba; Griezmann, Messi, Dembele

İSPANYA LİGİNDE SON DURUM

Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.

EL CLASİCO REKABETİNDE 279'UNCU RANDEVU

Real Madrid ile Barcelona arasında 119 yıldır devam eden rekabet 1902 yılında oynanan maçla başladı. Dünyanın en önemli rekabetleri arasında yer alan El Classico'da ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 kez iki takım birbirine rakip oldu.

Ligde oynanan maçlarını 74'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta ise eşitlik bozulmadı.

MESSİ, REAL MADRİD'İ SEVİYOR

El Clasico'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle öne çıkıyor.

Real Madrid'e karşı 44 kez sahada yer alarak El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı.

Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupa'da ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.

EL CLASSİCO TANITIMINDA TÜRKİYE ENSTANTANELERİ

La Liga, dünyanın dört bir yanında izlenen El Clasico öncesi yayımladığı tanıtım videosunda, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Real Madrid ve Barcelona bayraklarının dalgalandığı görüntülerle paylaşmıştı.

Kaynak: Bölge Gündem, AA