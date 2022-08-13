İspanya'da müzik festivali kana bulandı! Şiddetli rüzgar sahneyi çökertti: Ölü ve yaralılar var

Geçtiğimiz çarşamba günü Valencia şehri yakınlarındaki Cullera tatil beldesinde başlayan Medusa Festivali acı bir olaya sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle festivalin yapıldığı alandaki sahne çöktü.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Olayda 28 yaşında ismi öğrenilemeyen bir erkek hayatını kaybederken 20 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti, Sivil Muhafızlar ve Cullera Yerel Polisi ise mekanı bir kaç dakika içinde hızla tahliye etti.

BİRÇOK YAPI HASAR ALDI

Öte yandan rüzgarın saatteki hızının 65 km olduğu tahmin edilirken, rüzgar nedeniyle birçok ağır metal yapının hasar aldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar ve rüzgarın görüntüsü, olayın boyutunu gözler önüne serdi.