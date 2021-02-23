İspanya'dan Kenan Doğulu ve Gülçin Ergül'e büyük ödül!

İspanya'da düzenlenen Uluslararası ALFA Odülleri'nin bu yılki kazananları açıklandı. Ödül için kurulan komite; sanat yönünden, müzikal performansları ve profesyonel kariyerlerini göz önünde bulundurarak Türkiye, İspanya ve Fransa'dan beş sanatçıyı seçti.

İspanya'dan Los Pekenikes ile Asfalto'nun, Fransa'dan Anne-Marie David'in kazandığı ödüle Türkiye'den ise Kenan Doğulu ve Gülçin Ergül layık görüldü.

Hepsi grubuyla tanıdığımız ve küçük yaşlardan bu yana müzikle haşır neşir olan Gülçin Ergül, ödül sevincini kişisel sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.