İspanya'nın efsane basketbolcusu Pau Gasol, kariyerini noktaladı!

İspanya basketbol tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen ve NBA ligine de damga vurmuş 41 yaşındaki Pau Gasol, medya mensuplarının karşısına geçerek kariyerinin sonuna geldiğini duygusal bir konuşmayla duyurdu. Barselona'daki Gran Teatro Liceo tiyatro salonunda basın toplantısı düzenleyen yıldız basketbolcu, "Zor ve çok düşünmem gereken bir karar olsa da profesyonel basketbolu bıraktığımı duyurmak için buradayım." şeklinde konuştu.

KARİYERİNİ BAŞLADIĞI YERDE SONLANDIRDI

"Koltuk değnekleriyle değil, oynamayı ve oynayarak eğlenmeyi sevdiğim için hep bu sporu yaptım." ifadesini kullanan Gasol, 2019 yılında geçirdiği sakatlığın ardından sıkıntılı bir sürece girse de kariyerini basketbola başladığı Barcelona'da sonlandırmaktan ve İspanya Milli Takımı ile beşinci kez Olimpiyat Oyunları'na katılabilmekten dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

"HAYATIMDA ETKİSİ OLAN BİRÇOK İNSAN BULUNDU"

Ailesine, birlikte çalıştığı antrenörlere, basketbolcu arkadaşlarına ve kendisine destek olan tüm basketbolseverlere teşekkürlerini ileten İspanyol basketbolcu, "Bu kadar uzun bir kariyer boyunca birçok insana çok minnettar olmalısınız. Bana önemli olanın zirveye ulaşmak değil orada kalmak olduğunu söylediler. Her zaman daha iyi olmaya çalıştım ve kendime sınır koymadım. Hayatımda etkisi olan birçok insan oldu. Bunu takımla birlikte başaramazsanız hiçbir şeyin değeri yoktur. Bana gösterdiğiniz sevgi için bu yolculukta bana eşlik eden basın mensuplarını da teşekkür ediyorum." dedi.

"TEŞEKKÜRLER KOBE"

Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı efsane basketbolcu Kobe Bryant hakkında da konuşan Gasol, "Kobe Bryant'a özel bir yer ayırmak istiyorum. Burada olması gerekirdi ama hayat böyle bir şey. Onu ve kızı Gigi'yi çok özlüyoruz. Kobe, bana rekabette en iyi olmayı ve kazanan olmayı öğretti. Benim için bir kardeş gibiydi. Teşekkürler Kobe." ifadelerine yer verdi.

KARİYERİ ZAFERLERLE DOLU

Kariyerine Barcelona'da başlayan Gasol, 1999-2001 yıllarında katalan ekibi toplam 108 maçta oynamış 2 lig ve 1 Kral Kupası kazanmıştı.

Gasol, daha sonra NBA'e giderek, burada Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarında oynamıştı.

NBA'DE 1362 MAÇ

NBA'de iki kez şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All-Star maçında görev alan Pau Gasol, ABD liginde geçirdiği 18 sezonda toplam 1362 maça çıktı. Yıldız oyuncu İspanya Milli Takımı ile de 1 Dünya Kupası (2006), 3 Avrupa Şampiyonluğu (2009, 2011, 2015) ve 2 Olimpiyat ikinciliği (2008, 2012) elde etti.