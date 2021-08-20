İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı!

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağından yaşamış olduğu sakatlık nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu. Ünlü tenisçi üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İspanyol tenisçi son Grand Slam turnuvasını da kaçıracak.

2021 YILININ SONUNA KADAR YOK

Tek erkeklerde dünya 4 numarası olan Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayağındaki sakatlığın kendisine çok acı verdiğini ve iyileşmesi için zamana ihtiyacı olduğunu ifade ederek, 2021 yılı sonuna kadar kortlardan uzak kalacağını belirtti.

ABD AÇIK'TA DA YER ALMAYACAK

Bu yıl Wimbledon Tenis Turnuvası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları gibi kendisi için büyük önem arz eden turnuvalara katılamadığını söyleyen İspanyol sporcu, sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta da yer alamayacak.

20 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu yaşayan Rafael Nadal, bunların 13'ünü Fransa Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve birini Avustralya Açık'ta elde etmişti. Başarılı tenisçi, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise çiftlerde altın madalyaya uzanmıştı.