İSPARK'ın eski halinden eser kalmadı, İmamoğlu'nun, tüm vaatleri balon çıktı! Sayıştay raporu ortaya çıkınca edilen zarar dudak uçuklattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki, İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi (İSPARK), Sayıştay'a verdiği mali tabloda, 2020'de 41 milyon 351 bin 130 lira zarar etti. Görevinin başına gelmeden önce "İSPARK zarar uğramayacak" diyen İmamoğlu'nun, verdiği tüm vaatlerin bir bir söndüğü görüldü. Televizyon haberlerine de konu olan zarara, sosyal medya da binlerce tepki yorumu geldi.

NET ZARAR 41 MİLYON 351 BİN 130 TL

Sayıştay'a verilen mali tabloda görülen İSPARK'ın zarar maliyeti, dudak uçuklattı. Net yurt içi satışları 334 milyon 488 bin 988 lira, faaliyet alacakları 2 milyon 795 bin lira, şüpheli ticari alacaklar 2 milyon 414 bin lira, faaliyet borçları 35 milyon 803 bin lira, dönem net zararının ise 41 milyon 351 bin 130 lira olduğu açıklandı.

2019 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı olan İmamoğlu, kameralar karşısında verdiği sözlerini bir bir söndürmeye devam ediyor. Kendisine inanan halkın nabzını daima dinamik tutmaya çalışan İmamoğlu'na "reklam yapacağına icraat yap" yorumları da beraberinde geldi.

ESASLARA AYKIRI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sayıştay raporunda İSPARK'ın hesap ve işlemleri incelendiğinde, usul ve esaslara aykırı eylemleri de tespit edildi. Şirketin, doğrudan hizmet alımında bulunduğu ortaya çıktı.

Raporda şirketin yüzde 18 KDV maliyetine katlandığı belirtilerek, "Sonrasında KDV hesaplamalarında, mezkur KDV, şirket tarafından tahsil edilen ve devlete ödenecek vergiden indirildiğinden, ödenecek KDV'nin de azalmasına neden olmaktadır" ifadeleri kullanıldı.