Isparta 32 Spor –K.T.1922 Konyaspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Isparta 32 Spor takımı ile K.T.1922 Konyaspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi ve takip etmek isteyen izleyiciler Isparta 32 Spor –K.T.1922 Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.
Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Puan Durumu
Ev sahibi Isparta 32 Spor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 10. sırada kendisine yer buldu Rakip K.T.1922 Konyaspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 11. sırada kendisine yer buldu
Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) FERİDUN DALDAŞ düdük çalacak
Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Isparta 32 Spor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor K.T.1922 Konyaspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor