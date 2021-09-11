Isparta 32 Spor –K.T.1922 Konyaspor Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Puan Durumu

Ev sahibi Isparta 32 Spor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 10. sırada kendisine yer buldu Rakip K.T.1922 Konyaspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 11. sırada kendisine yer buldu

Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) FERİDUN DALDAŞ düdük çalacak

Isparta 32 Spor – K.T.1922 Konyaspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Isparta 32 Spor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor K.T.1922 Konyaspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor