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  3. Isparta Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine silahlı saldırı

Isparta Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine silahlı saldırı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediyesi Başkanı Memiş Kaynak'ın evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliği henüz belirlenemezken olayda yaralanan olmadı.

Isparta Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine silahlı saldırı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediyesi Başkanı Memiş Kaynak'ın evine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. 

Edinilen bilgiye göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken AA'nın haberine göre; saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.

ÇİCEKPINAR BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ KAYNAK KİMDİR? NERELİ?

Isparta'da doğan Memiş Kaynak, lise öğrenimini Şarkikaraağaç Lisesi'nde tamamladı.

Memiş Kaynak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP'den Çiçekpınar Belde Belediye Başkan Adayı olmasının ardından seçilerek Çiçekpınar Belediye Başkanı olmuştur. Kaynak hakkında daha fazla bilgiye ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

 

Berna Akkaya
Editör


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