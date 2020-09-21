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  3. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu maskesiz fotoğraf paylaşan İl Milli Eğitim Müdürünü uyardı!

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu maskesiz fotoğraf paylaşan İl Milli Eğitim Müdürünü uyardı!

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, çocuklarla maskesiz fotoğraf çektiren İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'a "maske ve sosyal mesafe" konusunda uyarıda bulundu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu maskesiz fotoğraf paylaşan İl Milli Eğitim Müdürünü uyardı!

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, sosyal medya hesabında mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla çektirdiği biri fotoğrafları paylaştı.

Yılmaz, paylaşımına "Senirkent ilçemizde yapılan sınavdan dönerken yolda, mülteci olarak ülkemizde misafir olan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla karşılaştık. Kızlara voleybol, erkeklere futbol topu hediye ettik. Mutluluklarını görmeliydiniz. Allah çocuklarımızın yüzünü hep güldürsün inşallah." ifadelerini kullandı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, fotoğrafa yorum yaptı.

Seymenoğlu "Müdür bey, çocukları sevindirmek onlarla bir arada olmak dünyada yapılabilecek en güzel işlerden bir tanesidir. Ancak Kovid-19 salgınının çok hızlıca arttığı bugünlerde örnek olmanız gerekirken maalesef kötü bir örnek olmuşsunuz. Eminim ki özellikle bu günlerde tekrarlamazsınız." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da Ömer Seymenoğlu'nun yorumuna cevaben "Çocukları görünce maskeyi unutmuşuz sayın Valim." yazdı. 

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu maskesiz fotoğraf paylaşan İl Milli Eğitim Müdürünü uyardı!

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu maskesiz fotoğraf paylaşan İl Milli Eğitim Müdürünü uyardı!

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