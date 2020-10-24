Isparta’da dehşet: Tüfekle öldürdüğü eski kocasının cesedini parçalayıp ateşe attı

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana gelen olayda, henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartıştığı eski kocasını önce tüfekle öldüren Emel G., daha sonra cesedi parçalara ayırıp yakmak istedi. Olayın ardından kadın, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki Emel G. ile eski eşi 45 yaşındaki Ramazan Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Komşuların silah sesini duyup olayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Ramazan Yılmaz'ın cesedinin parçalara ayrılıp ardından yakılmış olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri Emel G.'yi gözaltına alırken, Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.